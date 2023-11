Mutti: “Inter favorita per lo Scudetto. Su Juventus e Napoli dico che…”

Bortolo Mutti, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta Scudetto per questa Serie A

Bortolo Mutti , ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Juventusnews24' in merito alla lotta Scudetto per questa Serie A . Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Bortolo Mutti sulla lotta Scudetto

"Poi il campionato è ancora in una fase dove tutto si può capovolgere. Vedi il Napoli che è molto in ritardo, oltre ad altre squadre come le romane che non hanno espresso tutto il loro potenziale. Ma è chiaro che la Juve può rientrare nelle quattro. Davanti vedo l'Inter che a livello di organico ha una struttura non equiparabile a quella della Juve, dove nei titolari non vedo tutta questa forza. Però, conoscendo Allegri, sicuramente sa dare grande importanza a tutta la rosa e riuscirà a trovare una soluzione".