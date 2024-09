Musah commuove: "Giocare per il Milan mi rende felice. Durante il Covid ..."

"Ho iniziato sin da piccolo e ho sempre desiderato di diventare un calciatore professionista. Ho sempre guardato i grandi giocatori e i grandi club come il Milan, e giocare per questa grande squadra mi rende tanto felice. Come possiamo aiutare? Ho vissuto in tanti posti e ho vissuto tante culture. Lo sport avvicina le persone, durante il covid per esempio allenandomi ho conosciuto tante persone da tutto il mondo. Dobbiamo quindi cercare di portare i giovani sui campi per farli interagire con tanti mondi. Dobbiamo spingere i giovani a fare queste cose così diventeranno più apprezzate. Mi mancano i giorni in cui giocavo coi miei amici al parco, ma oggi ho i miei compagni.