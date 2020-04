Muntari: “Forza Milan per sempre! Ibrahimovic è il calcio”

ULTIME NEWS MILAN – Sulley Muntari non dimentica il Milan e lo dimostra lasciando alcune dichiarazioni riportate dalla app ufficiale rossonera. Innanzitutto ecco il bel ricordo rimasto dai suoi anni milanisti: “Saluto tutti, tutti! Forza Milan per sempre, per tutta la mia vita. Voi milanisti siete la mia famiglia, mi avete dato tanto, mi avete dato tutto. Io ho conosciuto la famiglia Berlusconi, la famiglia Galliani, ma voglio bene a tutti i tifosi rossoneri e a tutto il Milan. Voglio vedere il Milan di oggi in alto il prima possibile”.

Sul coronavirus: “Se riusciremo a battere il virus come esseri umani, saremo pronti poi a lottare e vincere contro qualsiasi altra avversità. Per vincere contro questo maledetto virus dobbiamo unirci, dobbiamo amarci tutti. In questo momento non esiste l’italiano, il cinese, il ghanese o chi volete voi, non regge nessuna discriminazione di carattere sessuale o altro. Siamo tutti esseri umani, abbiamo lo stesso sangue, lo stesso cuore, lo stesso stato d’animo”.

Su Ibrahimovic: “È il calcio, non si discute, è di un altro pianeta, nella mia squadra lui c’è sempre anche con una gamba sola”.

Di Ibrahimovic ha parlato anche un calciatore che si è spesso beccato con lo svedese: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>