Mudingayi: “Origi ragazzo abile, in Italia potrebbe ben figurare” | News

Gabi Mudingayi, ex centrocampista del Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile arrivo al Milan di Divock Origi

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', Gaby Mudingayi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile trasferimento al Milan di Divock Origi. Queste le parole dell'ex centrocampista del Bologna: "È un ragazzo abile, bravo tecnicamente. Può adattarsi a tutto. Stiamo poi parlando di società dove militano grandi campioni. E i calciatori forti trovano sempre un modo di stare insieme. Origi può giocare con un altro attaccante, ma anche in un tridente offensivo. È uno che sa fare gol, ma deve essere messo nella condizione psicologica e fisica di fare il suo lavoro. Non so se possa arrivare a 15-20 marcature. Dovrà ambientarsi, conoscere il campionato ed i compagni. Ma certamente in Italia potrebbe ben figurare". Milan, le top news di oggi: esclusiva La Florio, piace uno juventino.