Mourinho: “Smalling? Lui è ‘Smalldini’, metà Smalling e metà Maldini”

José Mourinho, allenatore della Roma, si è sbilanciato con un paragone a dir poco azzardato. Chris Smalling ha qualcosa di Paolo Maldini ? In un'intervista concessa a 'Sky Sport UK' lo 'Special One' ha affermato che in Italia il suo difensore viene chiamato 'Smalldini', perché è un mix con l'ex capitano del Milan. Queste le dichiarazioni.

"Smalling deve trovare un equilibrio che gli consenta di giocare con continuità. Ha esperienza, conoscenze e qualità, anche tatticamente in relazione al sistema della squadra e all'organizzazione difensiva. Sta facendo molto bene in questa stagione e sta giocando ad un livello che mi rende davvero felice, perché lui è un giocatore fantastico. In Italia è conosciuto come 'Smalldini': metà Smalling e metà Maldini. Sta andando benissimo".