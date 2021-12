Morfeo: “Milan più forte dell’Inter. Rimarrà in testa fino alla fine”

Domenico Morfeo, ex giocatore di Milan e Inter, ha parlato della lotta scudetto tra le milanesi. Questa la sua opinione

Domenico Morfeo , ex giocatore di Milan e Inter, ha parlato della lotta scudetto tra le milanesi. Questa la sua opinione ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': " Il Milan è in testa, ci rimarrà fino alla fine. Io credo che il Milan sia più forte, perché ha maggior equilibrio tra i reparti . Difesa solida, centrocampo che imposta e martella, attacco che segna. Difficilmente sbagliano approccio alla partita, grazie anche alla mentalità che trasmette la società.

Da fantasista, che cosa ne pensa di quelli rossoneri? "Pioli è bravo a utilizzare il trequartista. Gli mette alle spalle una barriera di due mediani in modo che lui possa sentirsi sicuro di rischiare la giocata più difficile. Diaz mi piace, ha fantasia, ha dribbling secco, ma deve essere più spietato vicino alla porta . Seguo con interesse la favola di Messias, perché nessuno ci avrebbe scommesso un euro. È la dimostrazione che i sogni, attraverso il lavoro e l’impegno, si possono sempre realizzare. E chissà che Messias non diventi decisivo come un autentico fuoriclasse".

Questo Milan ha punti deboli? "Kjaer è un pilastro della difesa e adesso la sua assenza può pesare e non poco. Chi lo sostituirà dovrà integrarsi in fretta con Tomori. Bisognerà attendere il mercato per vedere come deciderà di muoversi la società, ma ritengo la mancanza di Kjaer un problema anche a livello di personalità".