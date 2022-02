Moratti: “Derby? Calo di ritmo dell’Inter. Il Milan ne ha approfittato”

Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter, è tornato a parlare del derby perso contro il Milan con due reti in 3' di Olivier Giroud

Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter, è tornato a parlare del derby perso (1-2) contro il Milan per la doppietta di Olivier Giroud nella ripresa. Lo ha fatto ai microfoni del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. "L'Inter ha buttato via il derby, in un modo che proprio non mi aspettavo, soprattutto alla luce di come si era messo l'incontro".