Morata, messaggio per la Giacinti: “Aspetto la tua maglia autografata”

NEWS MILAN – Alvaro Morata saluta Valentina Giacinti con un video-messaggio: “Ciao Valentina, come stai? Spero che tutto vada bene e spero di vederti presto per chiacchierare un po’ di calcio. Ti mando un grandissimo abbraccio, ti saluto tantissimo e aspetto una tua maglia firmata”.

La Giacinti confessa il suo amore calcistico per Morata: “Io sono innamorata di lui sia calcisticamente sia come persona perché è davvero molto disponibile. Lo ringrazio tantissimo di questo videomessaggio, dopo gli scriverò”. La capitana del Milan femminile visibilmente emozionata per il video-messaggio dell’attaccante spagnolo.

“Non vedo l’ora di vedere una sua partita allo stadio a Madrid, dargli la mia maglia e fare autografare la sua. Infatti – conclude la Giacinti – forse sono riuscita ad avere una sua maglia della Supercoppa del 2020 tramite un amico”. Intanto proprio la Giacinti ha parlato di Ganz e del suo Milan >>>

