Morales su Rangnick: “Perché è saltato? Voleva solo allenare..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Morales, allenatore con una lunga esperienza in Germania, è intervenuto a Radio Sportiva e su Ralf Rangnick ha dichiarato.

“Avrei dovuto far parte dello staff di Rangnick al Milan – ha rivelato -. Già da tempo sapevo che non sarebbe arrivata la fumata bianca e la scelta è stata sua. In rossonero voleva fare solo l’allenatore, non il direttore tecnico come inizialmente prospettato. Rangnick vuole avere carta bianca nella scelta dei giocatori e la conduzione del tutto, ha grandissima esperienza e bisogna accreditargli fiducia perché, senza volerlo incensare, la sua storia lo dimostra”.

