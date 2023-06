Morales: “Non mi meraviglia che l’Inter abbia battuto il Milan per Thuram”

Infine, l'allenatore ha concluso: "Non mi meraviglia che in questo caso l’Inter abbia battuto la concorrenza del Milan. Per me dà il meglio quando parte dall’esterno. Ora ha raggiunto una maturità tale per potersi adattare a compagni d’attacco diversi. Venire in Italia lo completerà, farà un ulteriore salto di qualità. A zero è un grande colpo. Servirebbe di più ai nerazzurri. Thuram esprime il suo meglio giocando fronte alla porta, mentre ai rossoneri servirebbe più un centravanti tradizionale, che dia il meglio spalle alla porta". Milan, due colpi in entrata in via di definizione: le ultime.