Monza, Stroppa: “Milan? Sarà bello: tanti ricordi ci legano al passato”

Giovanni Stroppa , allenatore del Monza, ha parlato delle sensazioni che proverà nell'affrontare il Milan nella prossima Serie A. Una partita particolare, ovviamente, anche per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani , che hanno portato i rossoneri in cima al mondo negli anni passati. Queste le dichiarazioni rilasciate su 'Sky Sport'.

"Sarà una partita particolare per tutti, non soltanto per me. Ci sono tanti ricordi che ci legano al nostro passato: sarà bello. Sarà bello sia ospitarli a Monza che andare a giocare a San Siro".