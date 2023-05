Monza, Pessina: “Galliani mi chiamò e mi disse…” | NEWS

"Matteo Pessina a vita al Monza? Perché no? Mi sento a casa... Ero in Nazionale per Italia-Argentina, a Wembley. Trovo una chiamata persa, era di Galliani. Lo richiamo e mi dice: 'Matteo, non voglio disturbarti, volevo solo dirti che il Monza è salito in Serie A' e mette giù (ride, ndr). So che voleva far arrivare un messaggio e ho cominciato a riflettere. Poi in un giorno ho deciso".LEGGI ANCHE: Milan, si chiude il cerchio: da Rio Ave all’Euroderby in tre anni