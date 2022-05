Monza, Paolo Berlusconi: “Stroppa il nostro Ibra. Silvio il motore”

Il Monza è stato da poco promosso in Serie A, ed il presidente Paolo Berlusconi ha parlato ai microfoni de Il Giornale della sua avventura.

Queste le sue dichiarazioni: "Come Ibrahimovic ha influenzato tutti al Milan, convinto di poter vincere lo scudetto, così ha fatto Stroppa al Monza in chiave promozione".

Paolo Berlusconi si è anche soffermato su Galliani ed il fratello: "Galliani è l'artefice della costruzione di questa squadra. L'ho chiamato per chiedergli in quale terapia intensiva si trovasse. Ricordiamoci però che il vero locomotore è Silvio".

Chiosa finale sui progetti futuri: "Per il mercato è preso, ora è il momento della gioia e poi dobbiamo pensare ai lavori per lo stadio per il quale dobbiamo fare i conti con la necessità di giocare".