Monza-Milan, Tomori: “Il Milan è guarito, ma dobbiamo guardare avanti”

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' al termine di Monza-Milan, Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il successo dei rossoneri per 1-0 grazie al gol di Messias. Queste le parole del difensore inglese: "Se il Milan è guarito? Penso di sì. Dopo il mese difficile per noi abbiamo fatto tre partite così, vincendo 1-0 per tre volte di fila. E' una cosa positiva per noi, dobbiamo guardare in avanti. Contro il Tottenham abbiamo vinto, ed era importante anche oggi. Sono contento di essere tornato, sono stanco ma i tre punti sono la cosa più importante". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>