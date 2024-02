Brocchi: “Milan svantaggiato dagli infortuni. Su Gabbia dico che…”

Sul Milan: "Il Milan ora sta bene, sta dimostrando di essere una squadra che ha ritrovato quella freschezza che un po' gli era mancata in alcuni momenti della stagione. È un Milan che mi convince, così come nelle settimane precedenti. Ha avuto grossissimi problemi a livello di infortuni che hanno sicuramente cambiato le sorti del campionato e del cammino in Champions. Ora ha ritrovato dei giocatori che stanno dando qualche certezza in più. Il rientro del prestito di Gabbia dal Villarreal, ad esempio, sta aiutando molto, poiché per diverse partite, Theo ha dovuto giocare come difensore centrale. Il Milan è stato svantaggiato proprio per l'assenza di tanti difensori, che si traduce con questi numeri. E nonostante queste difficoltà, si può dire che in confronto al Monza, ha fatto meglio". LEGGI ANCHE: Monza-Milan, problema in mediana per Pioli: un titolarissimo non è al meglio