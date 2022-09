Monza, Galliani: “Ci sono segnali di crescita, continuiamo a lavorare”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dell'inizio di stagione complicato da zero punti in cinque partite in Serie A

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dell'inizio di stagione complicato da zero punti in cinque partite in Serie A. L'ex Milan, intervistato telefonicamente dall'ANSA, non fa drammi per un impatto a dir poco complicato nel massimo campionato e si affida al lavoro quotidiano per superare le difficoltà. Non ci sono, dunque, segnali di cambi immediati in panchina: Giovanni Stroppa dovrebbe rimanere al suo posto anche in vista della prossima partita. Queste le sue brevi dichiarazioni