Galliani: “I miei figli mi hanno chiesto di battere l’Inter, non il Milan”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato così della promozione in Serie A e pensa già allo scontro con il Milan

"Pensare ad un Monza-Milan in campionato l'anno prossimo è un sogno incredibile. I miei figli mi hanno chiesto di battere l'Inter e non il Milan, ma questo è un altro discorso (ride, ndr)".