Monza, Brocchi: “Sogno di sfidare il Milan in Serie A”

MILAN NEWS – Cristian Brocchi, ex giocatore ed allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘ delle ambizioni del suo Monza, neo-promosso in Serie B. Queste le dichiarazioni di Brocchi:

“Non abbiamo potuto festeggiare dal vivo, solo su gruppi whatsapp o videochiamate, non abbiamo avuto questa fortuna. Alla fine era giusto raggiungere l’obiettivo richiesto dalla società e lo abbiamo fatto con grandissimo merito, come dimostrano i 16 punti di vantaggio sulla seconda classifica. Adesso ci prepareremo per una nuova grande avventura. Non ci sono mai stati momenti difficili durante la stagione, i ragazzi sono stati fantastici fin dal primo giorno di ritiro e la classifica lo testimonia.

“Rivincita personale? No, non ho rivincite da prendermi. Da ogni esperienza le persone intelligenti traggono spunti per il futuro, come ho fatto fin dagli inizi alla guida degli Allievi del Milan”, ha detto Brocchi che, poi, parlando di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, rispettivamente Presidente ed amministratore delegato del Monza, come lui ex rossoneri, ha aggiunto: “Sono cresciuto da calciatore con loro, conosco la loro mentalità. L’obiettivo deve essere portare il Monza in Serie A per la prima volta, poi non è né facile né scontato, ma tutti dobbiamo lavorare con questa mentalità.

Sul mercato, Brocchi ha spiegato: "La società è molto sveglia e pronta, se si dovesse prospettare l'occasione di portare un top player a Monza non se la faranno scappare. È stato costruito un zoccolo duro e sarà confermato, ci saranno 4-5 innesti di grande qualità, acquisti da non sbagliare". Infine, ha aggiunto sul Milan: "Spero sempre che possa tornare a essere il Milan, quindi tornare in Europa. Il sogno è sfidare i rossoneri con il Monza in Serie A".