Monza, Brocchi: “Boateng e Balotelli importanti” | News

Cristian Brocchi ha parlato di Boateng e Balotelli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cristian Brocchi, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Stats Perform News parlando del suo Monza e di Boateng e Balotelli. “Sono arrivati qui grazie a Berlusconi e Galliani, ma un po’ anche grazie a me perché li ho allenati ai tempi del Milan. Finora sono stati importanti, danno l’esempio a tutti allenandosi sempre duramente. Speriamo possano darci ancora di più per ordine, per realizzare il grande sogno”.

Brocchi è stato allenatore ed e centrocampista del Milan ancelottiano. Al Milan ha allenato prima gli allievi, poi la Primavera e anche la prima squadra, dove ha perso una combattutissima finale di Coppa Italia contro la Juve. Da calciatore rossonero, invece, ha vinto tutto: un campionato, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, due Champions League, due Supercoppe Europee ed un Mondiale per club.