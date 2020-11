Montolivo: “Tonali? Non deve avere fretta. Su Bennacer e Kessie…”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Montolivo su Tonali

MILAN NEWS – Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Montolivo si è concentrato in particolar modo su Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto.

"Tonali? E' un giocatore di grande prospettiva, ha tutto per diventare un grande centrocampista. E' molto giovane e quindi fare un salto da una piccola ad una grande squadra non è semplice. Il suo inserimento sta andando a rilento perchè il Milan sta andando benissimo e in mezzo al campo Bennacer e Kessie sono una coppia perfetta. Tonali non deve avere fretta, deve pensare a lungo termine, lui non deve lavorare per essere adesso il titolare del Milan, ma per esserlo per i prossimi dieci anni. Serve pazienza, purtroppo nel calcio ce n'è poca".