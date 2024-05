Montolivo: “Fonseca come Pioli, mi piace. Se il Milan crede al progetto…”

Intervenuto a Dazn, Riccardo Montolivo ha parlato del Milan e della candidatura di Paulo Fonseca per la panchina rossonera: "A me il contro che pesa di più e su cui non sono assolutamente d’accordo è che Fonseca non scalda la piazza. Ma cosa vuol dire non scalda la piazza? Perché Pioli scaldava la piazza quando lo hanno preso? Non è che la voce del popolo sui social network ha un peso troppo grande nel calcio di oggi? Ai primi risultati negativi non può già essere messo in discussione, perché lì si vede la forza della società".