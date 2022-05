Montella: “Il Milan non vince da tanto, la spinta dei tifosi è solo un vantaggio”

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato della spinta dei tifosi, da non considerarsi come un'arma a doppio taglio

Renato Panno

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato della spinta dei tifosi, da non considerarsi come un'arma a doppio taglio. Per una squadra che non vince da tanto tempo un San Siro pieno è soltanto un vantaggio. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

San Siro pieno e affamato di scudetto: l’entusiasmo può essere un’arma a doppio taglio? Per chi non vince da tanti anni come il Milan, la spinta dei tifosi è solo un vantaggio. Lo scudetto sarebbe un premio al lavoro della società, dei dirigenti e di Pioli, che non hanno sbagliato una mossa: con un budget relativamente basso hanno costruito una squadra competitiva. Tra addii, infortuni, o rendimenti sottotono il Milan ha “perso” l’asse centrale dell’anno scorso, penso a Donnarumma, Kjaer, Kessie, Calhanoglu e Ibra, eppure è primo. Una nota di merito per il club, che ha seguito la linea che si era dato restando sempre coerente. Se il Milan vincerà sarà straordinario, ma va applaudito anche in caso contrario". Segui con noi li live testuale di Milan-Fiorentina di Serie A

