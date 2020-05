Montagliani (vicepres. FIFA): “Il ritorno di Boban? Non lo so…”

MILAN NEWS – Victor Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente CONCACAF, ha parlato del ritorno di Boban ma anche della situazione attuale del calcio. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva’:

Sulla ripartenza dei campionati: “Stiamo seguendo il dibattito che c’è in Italia sulla ripresa della Serie A. Siamo coscienti che queste sono decisioni che devono essere prese a livello domestico: per la prima volta nella vita del calcio moderno forse non è il calcio che decide, ma sono i governi o i responsabili della sanità a decidere di giocare. Noi seguiamo e aiutiamo dove possibile.

A livello decisionale ci sono tre livelli: quello domestico sui campionati, di confederazione sulle coppe, e internazionale sulle competizioni delle Nazionali. La situazione è complicata perché in questo le decisioni si prendono di giorno in giorno, di settimana in settimana”.

Sull’ammonizione per chi sputa: “Il potere decisionale sulla modifica delle regole del gioco è dell’Ifab di cui faccio parte: quella del cartellino giallo per chi sputa in campo visto il momento è una raccomandazione che stiamo valutando, una decisione da prendere a breve, a me pare un suggerimento positivo”.

Su Boban: “Non lo so se tornerà in FIFA, queste sono decisioni di Zvone che è un grande amico. È stato stato un grande giocatore ed è una gran persona, con un cuore gigantesco: gli auguro il meglio. So che sta bene, ha una mentalità fortissima, gli mando un grande abbracci”.