Monica Colombo: “Milan, Dybala grande colpo tecnico e mediatico”

Monica Colombo , giornalista del Corriere della Sera, ha parlato della possibile trattativa tra il Milan e l'entourage di Paulo Dybala . Queste le sue dichiarazioni in merito, durante un'ospitata sul canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Credo che l’entourage, dopo il pourparler degli scorsi giorni, abbia l’intenzione di compiere dei passi ufficiali. Si attendeva solo che arrivasse il comunicato sul rinnovo di Maldini e Massara. Ora ci siamo e verranno compiuti dei passi. Per il Milan sarebbe un grande colpo, sia a livello tecnico che mediatico . L’Inter è in una fase di stallo, la priorità ora è rappresentata dalle cessioni".

Stando a quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan, ad oggi, non risulta alcuna trattativa tra il Milan e Dybala. L'argentino chiede un ingaggio troppo alto per la politica intrapresa dai rossoneri qualche anno fa. Su Dybala c'è l'Inter, che però sembra essere più fredda. Il Milan potrebbe inserirsi solo se Dybala accettasse di trattare a cifre nettamente più basse rispetto a quelle richieste in questo momento. MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>