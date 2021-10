Monguzzi (Verdi): “Ristrutturare il Meazza. Milan e Inter, decidiamo noi”

Carlo Monguzzi, esponente dei Verdi, potrebbe entrare nella nuova Giunta Comunale. Contro il nuovo stadio, vuole il 'Meazza' rimesso a nuovo

Daniele Triolo

Si parla molto, in questi giorni, della realizzazione del nuovo stadio di Milano, l'impianto sportivo che Milan e Inter vogliono costruire in zona San Siro. Questo perché, andate in porto le Elezioni Comunali con la rielezione del Sindaco Giuseppe Sala, si spera che, adesso, l'iter possa subire un'accelerata.

A Palazzo Marino si sta lavorando per comporre la Giunta Comunale e queste decisioni potrebbero influire anche sul progetto per la realizzazione del nuovo impianto sportivo. I Verdi, partito noto per essere contrario al nuovo stadio e favorevoli, al contrario, per la ristrutturazione del 'Giuseppe Meazza', dovrebbero concretizzare il loro 5% di preferenze con un assessorato.

La sedia potrebbe essere occupata o da Carlo Monguzzi, ex Partito Democratico, o da Elena Grandi. Intervistato, intanto, dal quotidiano 'Libero' in edicola questa mattina, Monguzzi ha parlato della questione stadio. Interpellato sul futuro che attenderà il 'Meazza', ha detto: «Lo si ristruttura, in maggioranza sono in molti a vederla così, anche nel Partito Democratico».

E se Milan e Inter, per questo, decidessero di cambiare zona per fare il nuovo stadio? «Bluffano - ha detto Monguzzi -. Non andranno mai via da San Siro e ancora meno da Milano. E’ come una mano a poker … andiamo a vedere. Ma quelli che decidono cosa si fa e come si fa siamo noi, non loro».

Ieri il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, aveva detto sul tema: «Non riesco a capire come si possa pensare di fare una ristrutturazione in uno stadio dove ci sono due squadre e dove si gioca due volte alla settimana, imporrebbe per lunghi periodi di giocare in un altro stadio, ma un altro impianto non esiste». Milan, un colpo da Champions League per la difesa? Le ultime >>>