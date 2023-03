Monguzzi: “Stadio Milan a La Maura? Meglio ristrutturare il Meazza”

In una dichiarazione all’Agenzia Dire, il capogruppo dei Verdi nel consiglio comunale di Milano, Carlo Monguzzi, ha parlato durante la manifestazione contro la costruzione del nuovo stadio del Milan nell'area dell'Ippodromo La Maura: "Non ci aspettavamo tutte queste persone, ma si sa che quando l’obiettivo è serio, allora la gente reagisce e si fa sentire. E questo obiettivo, quello di tutelare questo polmone verde, uno dei pochi rimasti a Milano, è indubbiamente serio. Noi non vogliamo neanche arrivare a vedere il progetto".