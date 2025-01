Monfrecola: “Gimenez è molto forte in area, difficilmente sbaglia, lo consiglio al Milan”

Santiago Gimenez e il Milan, una possibile unione? Il club rossonero sta facendo un tentativo concreto, con una settimana che si preannuncia cruciale. La società di Gerry Cardinale è in attesa di una risposta dal Feyenoord, che però ha chiesto al Milan di aumentare l’offerta per cedere la sua stella, poiché il club olandese non ha intenzione di lasciarlo partire. Ne ha parlato con tuttomercatoweb.comAlessandro Monfrecola, agente e intermediario esperto delle dinamiche del calcio messicano, che in passato ha contribuito all’affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli. Eco, di seguito, le sue parole: