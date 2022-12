Giroud: “Io e Theo orgogliosi di rappresentare il Milan in finale”

Olivier Giroud , attaccante del Milan , è stato uno dei trascinatori della Francia in questi Mondiali in Qatar . Il centravanti rossonero, infatti, ha segnato finora 4 gol : doppietta all'Australia, reti contro Polonia e Inghilterra. Meglio di lui, ha fatto soltanto la stella dei 'Bleus' di Didier Deschamps , ovvero Kylian Mbappé , con 5 .

"Sono molto felice per Theo, ha fatto un grande gol e sono molto felice per lui. Siamo orgogliosi entrambi di rappresentare il Milan in finale e speriamo di vincere il secondo Mondiale. Pioli is on fire a fine partita? Sempre". Parole che, di certo, faranno propendere i tifosi rossoneri per un supporto alla Francia nell'ultima partita di questa Coppa del Mondo.