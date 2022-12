Mondiali, Nesta: “Messi unico. Cristiano Ronaldo merita rispetto”

Manca ormai una sola partita alla fine dei Mondiali 2022 in Qatar . La Francia scenderà in campo contro l' Argentina . Di questa competizione, ha parlato anche Alessandro Nesta , soffermandosi, però, su Leo Messi e Cristiano Ronaldo . Il primo scenderà in campo domani per il titolo, il secondo è uscito ai quarti contro il Marocco .

"Se quando ti capita di fare una prestazione contro un fenomeno come lui, devi tornare a casa e considerarti fortunato. Messi è unico, il più forte degli ultimi anni". Poi su Cristiano Ronaldo: "Non va dimenticato: contro di lui c'è stato accanimento, forse per una forma di invidia. Merita più rispetto".