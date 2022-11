Giroud: “Henry mi scrive sempre quando segno con la Francia”

Con i due gol nel match d’esordio contro l’Australia, Olivier Giroud ha raggiunto Thierry Henry in vetta della classifica marcatori all-time della Nazionale francese a quota 51 gol. Il centravanti del Milan non ha segnato con la Danimarca , mancando il sorpasso. Il bomber avrà ancora partite a disposizione nei Mondiali 2022 in Qatar.

“Non sono riuscito ad andare in gol contro la Danimarca: mi sarebbe piaciuto segnare la cinquantaduesima rete già ieri, ma bisogna avere pazienza. Thierry, ad ogni modo, ha l’abitudine di mandarmi un messaggio ogni volta che segno un gol in Nazionale o con il Milan per congratularsi con me. Per me è sempre un grande piacere”. Kjaer: “Non sto bene. Giroud? Credo che rimarrà ancora al Milan”