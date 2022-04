Mondellini (C&F): “Investcorp? Fossi un tifoso del Milan sarei felice” | News

Luciano Mondellini, direttore di 'Calcio&Finanza', ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile cambio di proprietà del Milan

Intervenuto attraverso il canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti, Luciano Mondellini, direttore di 'Calcio&Finanza', ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al cambio di proprietà del Milan. Questo il suo intervento: "C'è un punto di domanda: perché adesso e non con il nuovo stadio che avrebbe estratto più valore? Il sospetto è che le increspature nel processo di attivazione nel nuovo stadio, abbiano consigliato a Elliott di concretizzare l'investimento fatto davanti all'offerta di 1.1 miliardo. Quando si entra in proprietà asiatiche, tutto è più complicato. Elliott è americano e ha una società privata che risponde a se stessa".