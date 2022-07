Moggi: “Il Milan non può fare a meno di Maldini e Massara” | News

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha espresso il suo pensiero in merito ai rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara con il Milan

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Questo il suo intervento: "Maldini e Massara sono inamovibili. Se fossi stato Maldini non avrei neppure citato questa situazione. Chiunque prenda il Milan non può fare a meno di Maldini e Massara. Aspettare vuol dire fare anche un contratto migliore. Poi chi soffre d’ansia può anche chiedere il contratto". Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>