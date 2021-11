Moggi: “Il Milan in Champions ha giocato contro squadre più forti di quelle in Serie A”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sul Milan dopo il pareggio interno in Champions League contro il Porto

Intervenuto a '1 Station Radio', Luciano Moggi ha parlato del Milan dopo il pareggio contro il Porto. Queste le parole dell'ex dirigente della Juventus. "Il Milan, in Champions, ha incontrato squadre più forti di quelle affrontate in campionato. Anche il Porto non è una squadra da sottovalutare, credo possa dire la sua in Europa. La Serie A è sicuramente più facile delle competizioni europee, perché hai margine d’errore. Se sbagli una gara, puoi recuperare in quella successiva, mentre in Europa devi vincerle tutte". Milan, le top news di oggi: novità su Florenzi, possibile colpo dal Real Madrid.