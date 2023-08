Intervistato dai microfoni di TMW, Luciano Moggi ha parlato di Gianluigi Buffon dopo l'annuncio del ritiro per l'ex portiere della Juventus

Intervistato dai microfoni di TMW, Luciano Moggi ha parlato di Gianluigi Buffon dopo l'annuncio del ritiro per l'ex portiere della Juventus: "Ha fatto la storia nella Juventus e del calcio, è stato uno di quei giocatori che ha dato alla Nazionale e al calcio italiano un certo lustro. Era considerato il miglior portiere del mondo, per un campionato e per una squadra avere un giocatore così era qualcosa di importante".