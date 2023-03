Modugno: “Napoli? Al momento del sorteggio c’è stata una reazione rumorosa”

Intervenuto su 'Sky Sport' da Castelvolturno, Francesco Modugno ha parlato della reazione del Napoli dopo aver pescato il Milan ai quarti di Champions League. Queste le parole del giornalista: "Eravamo a Castel Volturno, al momento del sorteggio c'è stata una reazione rumorosa, un po' di pancia e un po' di testa. Il Milan in campionato è venti punti dietro, l'Inter diciotto e il Benfica è forte non fortissimo. Il rispetto è assoluto ma c'è la convinzione di fare strada. Questa stagione del Napoli sembra benedetta". Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"