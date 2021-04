Mirabelli: ‘SuperLega? In ogni competizione deve prevalere la meritocrazia’

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha espresso il suo pensiero relativo alla realizzazione della SuperLega

Intervistato da 'TuttoMercatoWeb' per la rubrica 'A tu per tu', l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha detto la sua sulla realizzazione della SuperLega. "Credo che in ogni competizione debba prevalere la meritocrazia. Ma nessuno deve puntare il dito contro Agnelli e gli altri, sono più preoccupato del calcio oggi che quando è nata la SuperLega. È stato un lanciato un grido d'allarme. E sottovalutare questo allarme sarebbe davvero dannoso. Pensare di mettere alla porta Agnelli, Perez, Marotta e gli altri soggetti interessati sarebbe grave. Loro non sono il male e la UEFA non è la parte esclusivamente buona".