Mirabelli: “Rinnovo Donnarumma, assurdo trattare ora. E’ l’abc del calcio”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del rinnovo di Donnarumma svelando alcuni retroscena sulla scorsa trattativa

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del rinnovo di Donnarumma svelando alcuni retroscena sulla scorsa trattativa. Ecco l'intervista concessa a 'Libero': "Non capisco come il Milan sia arrivato a questa situazione. I tempi sono sbagliati, è assurdo trattare adesso. Il contratto andava rinnovato due stagioni fa, è l'abc del calcio. I rossoneri hanno commesso un errore grave. Quando ho fatto rinnovare Gigio, ho curato la trattativa nei minimi dettagli. Il portiere pubblicava post sui social e poco dopo venivano tolti. Perché? Semplice, Mino Raiola glieli faceva scrivere, io glieli facevo cancellare. Il momento decisivo della trattativa è stato l'atto finale. Eravamo con Gigio, la sua famiglia e i suoi agenti. Raiola si alza e dice: ‘Non firmare, ce ne andiamo’. Appena i manager escono, Gigio prende la biro e prolunga il contratto. Senza la presenza di Mino".