Mirabelli: “Credo non ci siano dubbi sulla permanenza di Maldini” | News

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente rossonero, ha espresso il suo pensiero sulla situazione di Paolo Maldini: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato da 'calciomercato.it', Massimiliano Mirabelli ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan, in particolar modo sulla situazione di Paolo Maldini e Franck Kessié. Queste le parole dell'ex dirigente rossonero: "Non so come andrà a finire, ma di sicuro il Milan ha fatto un grande lavoro, ha conquistato un titolo importantissimo e forse insperato. Penso che Maldini non avrà comunque il minimo problema, questa telefonata arriverà ed è più che meritata. Credo che non ci siano dubbi sulla sua permanenza. Kessié? Ognuno di noi ha il suo pensiero, posso solo dire che Kessié, oltre a essere un ragazzo eccezionale è un giocatore fantastico. Avevo già allungato il contratto, come può testimoniare il suo procuratore Atangana, ma ripeto che poi ognuno ha un modo e non sai mai cosa c'è realmente dietro a queste scelte".