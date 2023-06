Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, portò Hakan Calhanoglu in rossonero nel 2017. Quattro anni dopo, l'addio a costo zero

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan nella stagione 2017-2018, ma, in precedenza, osservatore per l'Inter (2011-2016, con la parentesi di una stagione in Inghilterra al Sunderland), ha parlato, in esclusiva, per 'ItaSportPress.it'.