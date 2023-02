Mirabelli: “Pioli non è un brocco: spero che il Milan se lo tenga”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan oggi al Padova, ha parlato del momento di flessione dei rossoneri di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan per un breve periodo di tempo tra il 2017 e il 2018 ed oggi al Padova in Serie C, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sui rossoneri.

Milan, il pensiero di Mirabelli su Zaniolo, Pioli e Maldini — Sul tentativo del Milan a gennaio per prendere Nicolò Zaniolo: “Se fosse andato al Milan Zaniolo sarebbe approdato in un top club rimanendo nel campionato italiano. È un ragazzo giovane, sarebbe stato più opportuno se fosse andato al Milan. Adesso la domanda è: quanto resisterà nel campionato turco? E per il futuro chi lo vorrà dovrà pagare la clausola. Zaniolo ora dovrà fare bene”.

Sul momento difficile dei rossoneri: "Sento critiche su Stefano Pioli e Paolo Maldini che non mi trovano d’accordo. Stanno facendo un grande lavoro. È fisiologico che ci sia una flessione, bisogna ricordare che il Milan è ad un passo dalla qualificazione in Champions League. Non condivido le critiche. Non si può passare dall’esaltazione di Pioli al definirlo un brocco, spero che il Milan se lo tenga”.