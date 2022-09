Mirabelli: “Milan-Napoli? Vedremo una grande partita” | News

Intervenuto sulle frequenze di 'Radio CRC', Massimiliano Mirabelli ha parlato del prossimo match tra Milan e Napoli. Queste le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo rossonero: "Milan e Napoli sono due società virtuose, che badano ai propri conti e attraverso le idee hanno composto organici importanti. Devono continuare su questa strada. Vedremo una grande partita, entrambe le squadre riescono in questi appuntamenti a dare il meglio. Il Napoli deve migliorare su alcuni aspetti, quando incontra le piccole spesso le sottovaluta. Magari può essere l’anno buono per gli azzurri. Credo che entrambe le squadre abbiano sempre sopportato bene le assenze, è vero che Osimhen e Leao sono importanti, ma alla fine conta chi va in campo. I risultati si raggiungono attraverso il gruppo e sono convinto che uscirà una grande partita. Il risultato è imprevedibile, può succedere di tutto. De Laurentiis ha detto una cosa giusta, ovvero che il calcio italiano deve credere nei giovani perché non abbiamo più ne i soldi ne l’appeal di un tempo".