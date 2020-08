Mirabelli: “Il mio addio al Milan? Fossi stato Elliott, avrei fatto lo stesso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan durante l’era ‘cinese’, ha parlato, in esclusiva ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, anche del suo addio al Diavolo, avvenuto quando subentrò, ai vertici del club di Via Aldo Rossi, il fondo Elliott Management Corporation nell’estate 2018.

“Premessa fondamentale: se io fossi stato al posto di Elliott, avrei fatto la stessa cosa. Quando in una società si insedia un nuovo proprietario, questi ha il diritto di scegliere i collaboratori che ritiene più opportuni: all’epoca, il mio rammarico nasceva dall’impossibilità di completare il lavoro iniziato da un anno, consapevole però di avere avuto l’occasione di lavorare in uno dei club più famosi del mondo. Io che, a uno a uno, avevo salito i gradini dai dilettanti ai vertici del calcio”, le parole di Mirabelli. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MIRABELLI >>>

