Mirabelli: “Fiero del colpo Calhanoglu. Su Kessié e Conti …”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan durante l’era ‘cinese’, ha parlato, in esclusiva ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, anche dei suoi colpi di calciomercato, messi a segno nell’estate 2017, quella passata alla storia per le ‘cose formali’.

“Hakan Calhanoglu è stato un colpo di cui vado fiero. Ero certo che avrebbe sfondato: in Stefano Pioli ha trovato l’allenatore ad hoc per valorizzare le sue qualità. E poi c’è Franck Kessié, tornato sui livelli dell’Atalanta che ci indussero ad acquistarne il cartellino; c’è Andrea Conti, contro il quale la jella si è accanita per via dei due gravi infortuni, ma stiamo parlando di un giocatore che ha soltanto 26 anni e ancora una grande carriera davanti a sé. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MIRABELLI >>>

