Mirabelli: “Donnarumma al Psg? La mano di Raiola ha pesato molto”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Questo il suo pensiero

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Questo il suo pensiero ai microfoni di '1 Station Radio': "Donnarumma? Si potrebbero dire tante cose. Non so quali siano stati i veri motivi del mancato rinnovo, ma è stata una sconfitta per tutti. Sognavo che Gigio potesse diventare la bandiera del Milan per sempre, superando tutti i record di presenze. Io credevo che la Juventus non se lo sarebbe fatto scappare, non capisco come sia potuto arrivare in Francia. Non credo sia stata una scelta di tradizione calcistica, perché il PSG non è all’altezza dei rossoneri. Nemmeno una scelta tecnica, perché Navas gli è avanti, in questo momento. Di sicuro la mano di Raiola ha pesato molto. Il procuratore, però, ora deve trovare una soluzione, perché il ragazzo è il portiere più forte del mondo e deve giocare". Non sai dove vedere Milan-Atletico Madrid? Ecco la nostra guida tv per tutti i dettagli