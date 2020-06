Mirabelli: “Confronto Ibrahimovic-Gazidis, ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Le dichiarazioni di Massimiliano Mirabelli rilasciate ai microfoni di TMW Radio su calciomercato, Milan, Coppa italia e non solo. Ecco le dichiarazioni principali dell’ex direttore sportivo del Milan cinese di Yonghong Li.

Il clamoroso scontro Gazidis-Ibrahimovic, ecco il Mirabelli-pensiero: “So solo quello che leggo, ma penso che ci sia stato un confronto, com’è giusto che sia. Siamo in democrazia, sono due persone intelligenti e una cosa del genere non può determinare un allontanamento”.

Ancora sul Milan del futuro: “Il Milan ha necessità di un progetto nuovo che non guardi troppo al passato. Non puoi pensare tornare a dominare in Italia ed in Europa in un solo anno, con la bacchetta magica. Dovranno cominciare un nuovo ciclo pensando al presente e al futuro, pensare troppo alle vittorie che sono state potrebbe non essere positivo”.

