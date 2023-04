Milito sull’EuroDerby: “Ti toglie energie, ci si pensa già da ora”

Diego Milito, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'EuroDerby di Champions League tra Milan e Inter

Diego Milito, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di 'Prime Video' al termine di Inter-Benfica di Champions League e ha parlato dell'EuroDerby cha andrà in scena in semifinale tra la Beneamata e il Milan. L'attuale opinionista ha sostenuto come si tratti di un incontro che di per sé toglie tante energie e già da ora i giocatori cominceranno a pensarci, data l'importanza dell'evento. Di seguito le sue parole a riguardo.