Milan, senti Zirkzee: “Qui mi sento a casa. Penso a vincere col Bologna”

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna accostato anche al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro

Joshua Zirkzee, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato insistentemente al Milan come possibile innesto in attacco nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Ai microfoni di 'BFC Week', l'olandese del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito al suo futuro. Ecco, dunque, le sue parole.