Zirkzee strizza l'occhio al Milan: "Sempre stato affascinato dalla Serie A"

"La Serie A mi ha sempre affascinato. Negli anni precedenti ho giocato per un breve periodo al Parma in prestito, ma lì ho avuto un infortunio. A quel punto sono andato all'Anderlecht con Vincent Kompany, un allenatore che mi ha spiegato tanto. Quell'anno con lui è stato molto importante per la mia crescita. Ora al Bologna le cose stanno davvero andando per il verso giusto. Ho sempre pensato che tornare in Italia sarebbe stata un'opzione. Ho esordito qui con Sinisa Mihajlovic, ma purtroppo è morto non molto tempo dopo. Poi è arrivato Thiago Motta. E io sapevo fin dall'inizio che la Serie A, se avessi giocato, mi avrebbe trasformato in un giocatore migliore".