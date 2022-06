Milan, senti lo zio di Kvaratskhelia: “Per movenze mi ricorda Kakà”

"Per movenze e capacità di puntare la porta, mi ricorda Kakà. In contropiede è molto pericoloso e infatti credo che si troverà benissimo con Osimhen. Una cosa è sicura: negli ultimi 20 anni non abbiamo mai avuto un giocatore come lui. E ora tutti vanno allo stadio per vederlo". Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>