Milan, Zeroli: “Sogno la Serie A. Mi ispiro a Bellingham. Con Pioli…”

Il Milan, in queste ultime stagioni, sta lavorando molto anche sui giovani. Non solo sul mercato, anche per quanto riguarda i talenti in 'casa'. La Primavera di Ignazio Abate sta volando grazie alle prestazioni di tantissimi profili interessanti. Tra i tanti spicca il capitano Kevin Zeroli. Il giovane centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a calciomercato.com. Ecco un estratto delle sue parole.